Eleuterio López confirma 12 bajas en Seguridad Pública de Monclova

Se concretaron un total de 12 bajas de elementos de Seguridad Pública, que a partir de este 2026 dejaron de pertenecer a la corporación, luego de que la Comisión de Honor y Justicia acreditara diversas conductas de corrupción, con lo que actualmente dicho órgano se encuentra sin elementos en proceso de investigación.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López explicó que los policías separados de la corporación pasaron previamente por la Comisión de Honor y Justicia, donde se acreditaron las faltas que se les imputaban, motivo por el cual fueron sancionados conforme a la normatividad vigente, determinándose su baja definitiva. Precisó que tres de los casos correspondieron a sanciones por suspensión temporal, ya resueltas.

Indicó que este año se inicia sin expedientes pendientes en la Comisión, ya que actualmente el abogado jurídico del municipio, Ciro Joel de los Santos, quien forma parte del consejo de la Comisión de Honor y Justicia, se encuentra integrando los expedientes únicamente para notificar formalmente las bajas y sus resoluciones.

Eleuterio López subrayó que estas acciones forman parte de una política de orden y disciplina dentro de la corporación, donde los propios elementos reconocieron y aceptaron las sanciones correspondientes. Añadió que el alcalde Carlos Villarreal Pérez ha sido enfático en mantener una corporación responsable, comprometida y cercana a la ciudadanía, que predique con el ejemplo.

Aclaró que no existe tolerancia a las malas conductas, y que las bajas se derivaron principalmente de inasistencias injustificadas y casos acreditados de corrupción. Reiteró que estas decisiones obedecen a instrucciones claras del alcalde para mantener una policía íntegra y confiable.

Finalmente, señaló que durante la temporada decembrina no se registraron casos de corrupción; sin embargo, recordó que en septiembre se presentó un caso en el que personas que transitaban por Monclova denunciaron un acto de corrupción, en el cual un elemento despojó a los afectados de 3 mil pesos. Tras la queja, el dinero fue devuelto, el policía fue sancionado, aceptó su responsabilidad ante la Comisión de Honor y Justicia y causó baja de manera definitiva.