Bodega Aurrerá genera 75 empleos en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- El subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, doctor Francisco Tobías Hernández, destacó la llegada de nuevas empresas al municipio de San Juan de Sabinas, como resultado de la confianza de los inversionistas en la Región Carbonífera y en el estado de Coahuila.

Señaló que factores como la certeza jurídica y la seguridad que se vive en la entidad permiten la generación de inversiones, como es el caso de Bodega Aurrerá San Juan de Sabinas, que genera 50 empleos directos y 25 indirectos para un total de 75 puestos de trabajo.

Indicó que esta inversión, superior a 100 millones de pesos, genera crecimiento económico en la región, aunado a otras inversiones que están por llegar, como la planta ERAN ubicada frente a la carretera 57, lo que ayudará a diversificar la economía y los ingresos de los habitantes.

Destacó que este tipo de inversiones son resultado del trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas en materia de generación de empleos, consumo y Producto Interno Bruto, complementado con programas sociales federales, estatales y del programa Mejora Coahuila.

Explicó que el Grupo Walmart es una de las empresas económicas más grandes del mundo, dueño de Bodega Aurrerá y otras empresas a nivel nacional e internacional, por lo que su llegada refleja la confianza que existe para San Juan de Sabinas, Rosita y la Región Carbonífera.

Finalmente subrayó que Coahuila se distingue del resto del país porque aquí se pueden hacer inversiones y crear empleos sin pagar cuota al crimen organizado, lo que coloca al estado en ventaja competitiva y permite que se cumplan los compromisos del gobierno estatal en generación de empleo e inversión.