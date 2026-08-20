Carlos Villarreal Pérez entrega obras de pavimentación en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó obras de pavimentación en la colonia Del Río, con una inversión superior a 1.4 millones de pesos, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Los trabajos se realizaron en la calle Piñones, también identificada como Valle Acatlán, entre Nísperos y Cerrada, así como en la calle Nogales, entre Vicente Lombardo y Cañas.

Juan de Dios, director de Obras Públicas, informó que en la calle Piñones se ejecutaron mil 250 metros cuadrados de pavimentación asfáltica, 187 metros cúbicos de material base de calidad para la estructura del pavimento, 3 mil 125 litros de emulsiones asfálticas y 62 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente. También se construyeron 277 metros lineales de cordón hidráulico y se aplicó pintura.

En la calle Nogales se pavimentaron 485 metros cuadrados, además de colocar 73 metros cúbicos de material base de calidad, 100 litros de emulsiones asfálticas y 24 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente. Asimismo, se construyeron 78 metros lineales de cordón hidráulico y se realizó la pintura correspondiente.

El director de Obras Públicas explicó que la intervención en la calle Piñones responde, entre otros factores, a la necesidad de mejorar la conectividad con la colonia que se encuentra en la parte posterior, además de atender previamente un problema relacionado con un arroyo. Villarreal Pérez destacó que las obras forman parte del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado.

"Seguiremos trabajando en equipo con las obras sociales del Gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la infraestructura urbana de los diferentes sectores de nuestra ciudad", afirmó.

El director de Obras Públicas señaló que los trabajos representan un esfuerzo conjunto entre los gobiernos estatal y municipal, y destacó que la coordinación ha permitido desarrollar obras en beneficio de los vecinos y de la ciudadanía. Añadió que, además de las acciones de pavimentación, en la colonia Del Río se han realizado trabajos relacionados con infraestructura deportiva y posteriormente se contemplan acciones en materia educativa que ya fueron anunciadas.