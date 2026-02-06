Atención psicológica para alumnos en Monclova tras incidente escolar

Podrían fincar responsabilidades contra quienes hayan participado en la lesión con lápiz a un alumno de la escuela Minerva Ramos Rendón, además de incluirlos al programa Aplícate mediante el cual hasta realizarían servicio social en beneficio de la comunidad y recibir atención psicológica.

La regidora de Educación en Monclova, Glenda Suárez, informó que desde el Ayuntamiento se da seguimiento puntual al caso, con la intervención de los departamentos de Educación, Proximidad Social y Seguridad Pública, a fin de prevenir nuevos conflictos y atender a los estudiantes involucrados.

Señaló que, por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal, se mantienen atentos a la evolución de este y otros incidentes registrados en planteles educativos de la ciudad, acercando programas preventivos y de orientación a las escuelas.

Explicó que personal de Proximidad Social y Prevención del Delito ya trabaja con alumnos mediante pláticas y programas formativos, con el objetivo de que comprendan que, aun siendo menores de edad, pueden enfrentar consecuencias por conductas agresivas. "Se está acudiendo a las aulas para dar a conocer cuáles son los límites de una sana convivencia y las responsabilidades que tienen respecto al compañerismo dentro de una institución educativa, lo cual forma parte de su formación integral," señaló.

La funcionaria indicó que estos programas han mostrado resultados positivos, pues no todos los estudiantes involucrados en riñas o conflictos participan de manera directa como agresores, por lo que es importante identificar responsabilidades y brindar atención adecuada a cada caso.

En ese sentido, destacó la participación de la licenciada Tania Ibarra, del área de Proximidad Social, quien brinda información sobre el programa "Aplícate," dirigido a jóvenes con conductas rebeldes o que requieren mayor orientación.

Finalmente, la regidora subrayó que el papel de los padres de familia es fundamental para encauzar a los hijos por el buen camino, en coordinación con maestros, autoridades y programas preventivos que contribuyan a fortalecer la convivencia escolar y evitar hechos de violencia.