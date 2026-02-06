SEDU en Coahuila resuelve 45 denuncias por bullying en 2025

SALTILLO, COAH.- Durante el año 2025, la Secretaría de Educación en Coahuila (SEDU) atendió un total de 45 denuncias por casos de bullying en escuelas de nivel Educación Básica, los cuales fueron resueltos de manera satisfactoria mediante procesos de mediación directa entre los padres de familia de los estudiantes involucrados.

¿Qué declaró Hugo Lozano sobre el bullying?

Así lo informó el Subsecretario de Educación Básica en la entidad, Hugo Iván Lozano Sánchez, quien aseguró que las recientes declaraciones del presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Francisco Javier Mancillas, en las que advierte sobre un supuesto incremento grave de casos de acoso escolar, no están respaldadas por información verificable.

El funcionario estatal también negó que durante el último año se hayan presentado agresiones de alumnos o padres de familia en contra del personal docente o administrativo, tanto en escuelas públicas como privadas de Coahuila.

Detalles sobre las denuncias de bullying

De acuerdo con Lozano Sánchez, más de 30 de los reportes de acoso escolar se concentraron en la Región Sureste del estado, zona que alberga la mayor cantidad de planteles de Educación Básica.

Explicó que la SEDU opera bajo un protocolo de atención puntual, mediante el cual cada caso reportado por los directivos escolares es canalizado a la autoridad educativa correspondiente, donde se analiza la gravedad de la situación y se determina si procede la mediación entre las partes o la aplicación de sanciones.

Precisó que únicamente en casos considerados severos y extraordinarios ha sido necesaria la intervención de la policía municipal, así como la notificación inmediata a los tutores legales de los estudiantes.

Programas de prevención implementados

Finalmente, el Subsecretario destacó que, como parte de las acciones preventivas, actualmente se implementan tres programas en los planteles: "Ser Más", enfocado al desarrollo socioemocional; "Cultura de Paz y Mediación Escolar" y "Vive Libre Sin Drogas", los cuales abarcan cerca del 50 por ciento de las escuelas de Educación Básica en el estado, con mayor énfasis en el nivel primaria.