Monclova: Fernández Montañez presenta nueva Ley Orgánica de la FGE

Durante una importante reunión de trabajo con el gremio de notarios en la ciudad de Monclova, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, anunció el inicio de una etapa de modernización profunda en la procuración de justicia con la implementación de la nueva Ley Orgánica de la institución. El Fiscal describió este marco normativo como uno de los más ambiciosos a nivel nacional, diseñado para agilizar los procesos de investigación y homologar las capacidades del estado con las estrategias nacionales de seguridad, mediante la creación de nuevas vicefiscalías y unidades especializadas.

En el marco de este evento, Fernández Montañez se hizo acompañar por Miguel Ángel Medina, actual delegado de la Región Centro, quien en los próximos días culminará su cargo en esta adscripción, así como por quien asumirá la titularidad de dicha oficina, Everardo Lazo Chapa. La presencia de ambos funcionarios marcó el inicio de una transición ordenada en la delegación regional, permitiendo que los sectores productivos de Monclova conocieran de primera mano a quien dará seguimiento a las tareas de seguridad y procuración de justicia en la zona.

En torno a este cambio, el Fiscal General señaló que estos movimientos se deben estrictamente a una estrategia de "enroques" profesionales derivados de la nueva estructura legal. Explicó que Miguel Ángel Medina no deja la institución, sino que será promovido para integrarse a una de las nuevas unidades de alta especialidad que contempla la ley, aprovechando su experiencia en áreas de reciente creación. Fernández Montañez subrayó que estos ajustes son necesarios para asignar a los perfiles más capacitados en las áreas estratégicas que la modernización institucional demanda.

Aunado a esta reestructuración administrativa, el Fiscal reafirmó una política de "cero tolerancia" contra la corrupción y el abuso de autoridad. Mencionó que se han judicializado carpetas de investigación contra servidores públicos que incurrieron en malas prácticas en la Región Centro, advirtiendo que cualquier funcionario que se aparte de la legalidad enfrentará las consecuencias correspondientes. "Buscamos una Fiscalía eficiente y moderna, pero sobre todo íntegra; estos cambios de delegados son para fortalecer la atención ciudadana y garantizar que cada región cuente con el liderazgo adecuado para esta nueva etapa", concluyó el titular de la FGE.