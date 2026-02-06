Directivos convocan reunión tras grave incidente de violencia escolar

SALTILLO, COAHUILA.- La difusión en redes sociales de un video que muestra una pelea entre estudiantes encendió las alarmas en la Escuela Secundaria Número 7, ubicada en la colonia Valle de las Flores Infonavit, en Saltillo.

Ante la indignación de padres de familia, los directivos del plantel se pronunciaron públicamente y convocaron a una junta para atender la problemática de violencia escolar.

El caso cobró relevancia luego de que se confirmara que uno de los alumnos involucrados, identificado como Hugo Mateo, de 13 años, fue trasladado de urgencia a la Clínica 89 del IMSS.

El estudiante presenta fractura de nariz, traumatismo craneoencefálico y desprendimiento de retina, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado y con pronóstico reservado.

De acuerdo con testimonios de padres, la agresión ocurrió a la salida del plantel el jueves pasado. Tras la circulación del material audiovisual, la dirección escolar informó que este viernes sostendrá un encuentro con madres y padres de familia para establecer acciones que frenen los enfrentamientos entre alumnos, los cuales, reconocieron, se han vuelto recurrentes.

Familiares de estudiantes señalaron que la inseguridad no se limita al interior del plantel, pues en los alrededores se registran constantes conflictos con jóvenes de otras escuelas.

"Pedimos garantías para nuestros hijos; la violencia es diaria y no vemos soluciones", reclamó una madre.

Además, otro padre recordó que meses atrás se denunció una golpiza dentro de los baños sin que hubiera consecuencias visibles, por lo que exigió a las autoridades educativas respuestas concretas y medidas preventivas.

La comunidad escolar espera que, tras el impacto del video viral, se implementen acciones efectivas para evitar nuevos hechos de violencia.