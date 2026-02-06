Alcalde Javier Díaz González inicia Rehabilitación de Plaza La Azteca en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del proceso ciudadano de Presupuesto Participativo 2025, el alcalde Javier Díaz González arrancó la rehabilitación de la Plaza La Azteca, proyecto propuesto y que resultó el más votado por las y los saltillenses del sector poniente.

"Los mejores resultados se logran cuando la gente decide junto con su gobierno y, en esta obra de rehabilitación, la voz de la ciudadanía fue la que decidió. Aquí, junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, gobernamos con transparencia, eficiencia y honestidad, con resultados que sí llegan a las colonias y barrios de la ciudad", dijo.

Javier Díaz informó que durante el año anterior se llevó a cabo el Presupuesto Participativo Saltillo 2025, donde las y los ciudadanos de los 9 sectores de la ciudad, propusieron obras y proyectos acordes a las necesidades de intervención de sus colonias, con recursos provenientes del 3 por ciento de lo recaudado del impuesto predial.

Señaló que, por ser un espacio público, este proyecto se suma a la estrategia de "Activa tu Parque", uno de los programas insignia de esta administración.

"Lo impulsamos con la firme convicción de que el deporte, la cultura y la convivencia deben estar cerca de la gente, en sus propias colonias, y que cada espacio público recuperado representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de miles de personas", dijo.

Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, señaló que el Presupuesto Participativo hace posible el trabajo en equipo y que sean las familias quienes decidan la prioridad en la aplicación de los recursos. "Esto es trabajar con transparencia", destacó.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, dio a conocer que en este proyecto se aplicará una inversión de 827 mil pesos, con acciones como la demolición y reparación de banqueta de concreto, construcción de rampas para personas con discapacidad y suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada.

Además de la rehabilitación de tableros de básquetbol existentes, suministro y aplicación de microcarpeta, trazo y nivelación del área de juegos, instalación de pasto sintético recuperado, rehabilitación e instalación de un módulo de juegos, limpieza, soldadura y pintura general, rehabilitación e instalación de bancas, reparación e instalación de luminarias y reflectores LED, así como la rehabilitación de arbolado y poda general.

A nombre de las y los beneficiarios, Paulina Aguirre Rodríguez agradeció esta obra que, además de cambiar la imagen de la plaza, la hace más atractiva para las familias del sector.

En el evento se contó con la presencia de Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Patricia Alejandra Peña Aguirre, contralora municipal; y Alberto Salinas de las Fuentes, director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).