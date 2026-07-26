Llama la Iglesia a prevenir suicidios

El vicario de la Diócesis de Saltillo, Néstor Martínez, afirmó que la falta de sentido espiritual influye en las crisis personales y pidió combinar ayuda profesional con acompañamiento religioso.

Tras registrarse dos intentos de suicidio en la región, el vicario de la Diócesis de Saltillo, Néstor Martínez, llamó a no minimizar las señales de alerta y sostuvo que las personas en crisis requieren tanto atención profesional como acompañamiento espiritual para superar episodios de depresión.

El sacerdote consideró que muchas personas enfrentan un vacío interior al centrar su vida únicamente en bienes materiales o situaciones pasajeras, como desilusiones amorosas, problemas personales, adicciones o la falta de autoestima, factores que pueden derivar en pensamientos suicidas. Mencionó que la fe brinda sentido y valor a la vida, aunque reconoció que existen múltiples obstáculos que dificultan el encuentro espiritual. El vicario comentó que quienes atraviesan una depresión profunda suelen perder el deseo de pedir ayuda, por lo que consideró indispensable que familiares y amigos permanezcan atentos a cambios de conducta que puedan representar un llamado de auxilio.

El aislamiento, las actitudes inusuales, la rebeldía o el distanciamiento social pueden ser manifestaciones de una crisis emocional, por lo que pidió acercarse a quienes tengan este tipo de conductas, escucharlos y orientarlos antes de que la situación se agrave. Enfatizó que la prevención del suicidio debe convertirse en una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y las instituciones, al señalar que detectar oportunamente las señales puede salvar vidas. Sostuvo que la mejor respuesta para quienes enfrentan depresión o pensamientos suicidas es combinar la atención especializada en salud mental con el acompañamiento espiritual. "Definitivamente esa es la combinación perfecta. Tienen que ir de la mano una ayuda, un apoyo profesional... y no se diga desde el ámbito espiritual", indicó.