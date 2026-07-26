Asociación de Pensionados en Saltillo avanza en la venta de su inmueble

Alistan venta de inmueble

La Asociación de Pensionados prevé concretar en un plazo de uno a dos meses la venta de su salón, tras el interés de un empresario de Saltillo por adquirir el inmueble, esto a casi un año de haber iniciado la venta.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la asociación, Victoriano Aguirre Barrientos, quien informó que en la asamblea celebrada este domingo se dio a conocer el avance de las negociaciones encabezadas por el representante legal, quien mantiene contacto con posibles compradores de la capital del estado.

Señaló que el inmueble continúa ofertándose en 5 millones 500 mil pesos, monto aprobado en asamblea por los socios como última propuesta de venta.

Aguirre Barrientos indicó que además del empresario de Saltillo, existen otros tres posibles compradores interesados, por lo que confían en concretar la venta del salón en los próximos meses.

¿Qué decisiones se tomaron en la asamblea?

Durante la misma asamblea, los socios aprobaron que las reuniones ordinarias se realicen cada dos meses, en lugar de mensualmente, debido a la baja asistencia que se tiene en las reuniones, en donde actualmente acuden 25 integrantes por sesión.

Asimismo, acordaron adelantar el cobro de la cuota anual correspondiente a 2027, para el mes de septiembre, con el fin de que los socios tengan más tiempo para cubrir la cuota de 400 pesos. "Normalmente el cobro es a partir de noviembre, pero decidimos adelantarlo para que los socios tengan oportunidad de cubrirlo y estar al corriente", señaló que actualmente son 94 miembros de la asociación, y todos se encuentran al corriente.

¿Cómo se distribuirán los recursos de la venta?

Mencionó que, una vez concretada la venta del inmueble, los recursos se distribuirán de manera equitativa entre los socios y los beneficiarios con derechos vigentes, conforme a los acuerdos establecidos por la propia asociación.