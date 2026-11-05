Reportan saldo blanco en operativo de panteones

Protección Civil brindó alrededor de 15 atenciones por fatiga, calor y revisión de presión arterial; ninguna persona requirió traslado hospitalario.

Operativo por el Día de Muertos concluyó con saldo blanco en los panteones municipales, luego de cuatro días de vigilancia, del 30 de octubre al 2 de noviembre, sin incidentes graves ni personas lesionadas por caídas en tumbas. Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que durante los recorridos y labores de vigilancia se brindaron alrededor de 15 atenciones médicas entre los distintos cementerios, principalmente por fatiga, exposición al calor y revisiones de presión arterial.

Explicó que algunas personas comenzaron a sentirse mal después de permanecer durante varias horas en los panteones sin haber ingerido alimentos, por lo que fueron valoradas por el personal de emergencia y atendidas en el lugar. Los elementos realizaron revisiones en las ambulancias y, una vez estabilizadas, las personas pudieron permanecer en el sitio, sin necesidad de ser trasladadas a un hospital.

Alvarado destacó que, a diferencia de otras situaciones de riesgo que pueden presentarse durante las visitas a los cementerios, en esta ocasión no se reportaron personas que cayeran al interior de las tumbas. El director señaló que el personal de Protección Civil mantuvo presencia en los diferentes panteones, incluido el de Estancias, donde también se realizaron algunas atenciones, todas sin consecuencias graves.

Con ello, las autoridades reportaron saldo blanco al concluir las actividades conmemorativas del Día de Muertos, que registraron una importante afluencia de visitantes en los cementerios municipales.