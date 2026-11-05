Denuncia de violencia termina en suicidio

MONCLOVA, COAH.- La denuncia de Xiomara N por presunta violencia familiar desató una persecución policiaca que terminó con la muerte de Celso Salomé Moreno Padilla, de 35 años, quien falleció minutos después de ingresar al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Los hechos comenzaron la mañana de este miércoles en una vivienda de la calle Carrizos, en la colonia La Ribera, donde Celso presuntamente llegó para agredir físicamente a su expareja sentimental, Xiomara N, y amenazarla de muerte.

Ante la situación, la mujer solicitó el apoyo de las autoridades municipales; sin embargo, cuando los oficiales llegaron al domicilio, el señalado ya había escapado a bordo de una camioneta KIA de color blanco.

Con las características de la unidad, los policías desplegaron un operativo de búsqueda y lograron ubicarlo en el sector Oriente. Al percatarse de la presencia de las patrullas, Celso emprendió la huida, dando inicio a una persecución que avanzó por el bulevar Miguel de la Madrid hasta la carretera estatal número 24, a la altura del kilómetro 10.

El recorrido continuó por una brecha y un camino de terracería, donde se registró una emergencia que obligó a los uniformados a solicitar apoyo médico. Inicialmente se consideró que el hombre ya no contaba con signos vitales; sin embargo, cuando personal de Servicios Periciales se disponía a embalarle las manos para realizar posteriormente las pruebas de radizonato de sodio, se percató de que todavía presentaba signos de vida.

De inmediato solicitaron nuevamente la intervención de paramédicos, quienes acudieron para brindarle atención. Elementos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) participaron en su estabilización y traslado urgente al Hospital Amparo Pape.

La emergencia enfrentó otro contratiempo cuando la ambulancia presentó una falla mecánica prácticamente al llegar al nosocomio, por lo que policías municipales auxiliaron a los rescatistas para que pudieran continuar el trayecto. Pese a los esfuerzos por mantenerlo con vida, Celso falleció minutos después de haber ingresado al hospital.

En tanto, el lugar donde fue localizado quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, Xiomara N, quien denunció la presunta agresión, fue canalizada al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde recibiría atención y acompañamiento especializado. El caso tuvo un desenlace fatal para el hombre señalado en la denuncia, mientras que la mujer que pidió auxilio logró recibir atención y ser canalizada ante las instancias correspondientes. Las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.