Cruz Roja de Monclova reporta aumento de violencia contra la mujer

En plena conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Cruz Roja de Monclova confirmó que los casos de agresiones físicas contra mujeres no sólo persisten, sino que algunas víctimas regresan mes tras mes por nuevas atenciones médicas.

Ricardo Lojero Alvarado, director del Hospital de la Cruz Roja, detalló que por mes se atienden en el área de urgencias a cerca de dos casos de mujeres golpeadas, su mayoría jóvenes entre los 18 y 25 años. Mencionó que las agresiones provienen por lo regular de sus parejas sentimentales, con lesiones que van desde los golpes directos, hasta heridas causadas por objetos arrojados durante episodios de violencia.

Señaló que aunque el personal recomienda denunciar y ofrece canalización a instancias especializadas, no todas las víctimas dan seguimiento, incluso, algunas regresan con sus parejas y posteriormente ingresan de nueva cuenta a urgencias. "Sí, a veces sí es difícil hacer entender a la mujer, pero sí hay gente que viene de manera constante al hospital, tratamos de convencerlas que dejen esa vida de violencia, pero no aceptan".

El director del hospital lamentó que algunas jóvenes han normalizado la violencia al interior de su relación, por lo que se siguen presentando estos casos.