Más de 560 cateos en Coahuila: resultados de la Fiscalía

SALTILLO, COAH.- El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que la dependencia ha ejecutado más de 560 cateos en distintos municipios, resultado directo de los reportes que la ciudadanía realiza al detectar actividades sospechosas en sus colonias.

La participación ciudadana, destacó, ha permitido fortalecer las investigaciones y agilizar la intervención de las autoridades.

¿Qué resultados ha obtenido la Fiscalía?

Fernández Montañez detalló que la Fiscalía mantiene un promedio de dos cateos diarios, lo que ha llevado a la detención de 170 personas y a la incautación de casi media tonelada de marihuana, además de diversas armas de fuego y cartuchos útiles.

El titular de la FGE subrayó también el papel del Poder Judicial, señalando que, una vez presentados los indicios de posibles delitos, las órdenes de cateo se autorizan en menos de seis horas, lo cual permite operar con rapidez y mayor efectividad.

¿Cuál es el impacto de estos operativos?

De acuerdo con la institución, estos resultados se han obtenido en menos de 200 días, mediante operativos coordinados con autoridades de los tres niveles de gobierno. "Son más de 560 cateos, más de 400 kilos de droga asegurada; es una estrategia paralela a nuestro trabajo cotidiano, y continuaremos adelante", afirmó el fiscal.

Finalmente, Fernández Montañez afirmó que en este mismo periodo, la Fiscalía ha confiscado 70 armas, más de mil cartuchos y arrestado a personas que incluso contaban con órdenes de aprehensión vigentes.