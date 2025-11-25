Más de 150 internos en CERESOS de Coahuila retoman estudios básicos con IEEA

SALTILLO, COAH.- El Director del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), Jaime Bueno Zertuche, informó que actualmente más de 150 personas privadas de la libertad por diversos delitos en los distintos CERESOS de Coahuila, así como en el CEFERESO de Ramos Arizpe, se encuentran cursando estudios de nivel básico con apoyo de esta dependencia.

Bueno Zertuche explicó que recientemente se firmó un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por el Secretario Hugo Gutiérrez, con el objetivo de formalizar y ampliar la atención educativa dentro de los centros penitenciarios.

"Este acuerdo nos permitirá multiplicar el acompañamiento que brindamos, ya que existen personas que no cuentan con estudios de primaria o secundaria, e incluso algunas que no saben leer y escribir. Este tiempo puede ser aprovechado para avanzar en su formación", señaló.

El funcionario destacó que, en algunos casos, los mismos internos fungen como apoyo educativo para sus compañeros, lo cual les permite generar un mejor expediente para procesos de revisión de condenas.

"Cuando esto no es posible, el IEEA envía asesores para dar continuidad a la instrucción. Lo importante es no dejar a nadie sin atención", añadió.

¿Qué centros están involucrados?

Actualmente se brinda servicio en los CERESOS de Monclova, Saltillo y Ramos Arizpe, así como en el CEFERESO varonil. También se atiende el CERESO varonil y femenil de Piedras Negras y el Centro de Integración Juvenil de Torreón.

Destacó que los programas del IEEA permiten que las personas privadas de la libertad concluyan sus estudios hasta nivel secundaria. Además, existe un convenio con el Sistema de Preparatoria Abierta y la Secretaría de Educación Pública, a través del cual se otorgarán becas para quienes egresen y deseen continuar con carreras técnicas o estudios de licenciatura.

¿Cuál es la meta del nuevo convenio?

Bueno Zertuche aseguró que, con el nuevo convenio, la meta es incrementar significativamente el número de internos atendidos en los próximos meses.