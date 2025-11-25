Localizan sin vida a hombre de 40 años en Colinas de Santiago

SALTILLO, COAHUILA.- La tranquilidad de la colonia Colinas de Santiago se vio interrumpida la madrugada de este martes tras el hallazgo de un hombre sin vida en un área pública ubicada en el cruce de Centenario de Torreón y Francisco Ortiz, a un costado del sector Loma Linda.

El fallecido fue identificado como Rodrigo, originario del Ejido Los Lirios, en Arteaga, y de alrededor de 40 años. De acuerdo con los primeros reportes, su cuerpo fue localizado debajo de un árbol, sin que hasta el momento se hayan establecido las causas que pudieron llevarlo a esta situación.

¿Qué ocurrió?

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al sitio y confirmaron el deceso, colocando un cubre cuerpos para preservar la dignidad de la víctima.

Elementos de Policía Saltillo y personal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias iniciales antes de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los estudios correspondientes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. En caso de requerir apoyo emocional, la Línea de la Vida ofrece atención gratuita las 24 horas en el número 800 911 2000.

