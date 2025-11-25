Detienen a cuatro delincuentes en Saltillo gracias a videovigilancia

SALTILLO, COAHUILA.- La tecnología de videovigilancia volvió a ser clave para la seguridad en Saltillo. En dos acciones separadas, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a cuatro personas que fueron identificadas en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2).

¿Qué ocurrió?

El primer hecho ocurrió en la colonia Fundadores, donde operadores del C2 observaron a dos hombres manipulando una motocicleta estacionada y tratando de ponerla en marcha. Ante la sospecha de un posible robo, se solicitó el apoyo inmediato de las patrullas del sector.

Al notar la llegada de la Policía Municipal, los sospechosos intentaron huir en distintas direcciones, pero fueron asegurados minutos después.

Los detenidos fueron identificados como Brandon Elí, alias "El Chino", y Luis Manuel "N". Al revisar la motocicleta, los agentes confirmaron que contaba con reporte de robo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En un segundo caso, las cámaras urbanas registraron un asalto en proceso en calles de la colonia Bellavista. Un hombre y una mujer fueron captados despojando de sus pertenencias a otra persona antes de escapar.

La Comisaría activó un despliegue inmediato que permitió la detención de Cyntia Selene "N" y Víctor Martín "N", quienes fueron ubicados y asegurados poco después.

La corporación destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre sus áreas operativas y el uso constante de tecnología para responder de manera eficiente a las emergencias.