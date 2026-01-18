Harán conteo de aves en la presa

SABINAS, COAH.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en la región carbonífera invitó a la comunidad a participar en el 13er conteo de aves, que se llevará a cabo el sábado 31 de enero en la presa Don Martín. El objetivo de esta actividad es registrar y contabilizar las especies de aves que se encuentran en la región, especialmente las migratorias que llegan a la presa Don Martín durante el invierno. "Es una actividad muy bonita en donde invitamos a la gente que quiera estar en contacto con la naturaleza, que quiera convivir con otras personas que tienen gustos afines y conocer lugares como la presa Don Martín", dijo José Dávila Paulín, titular de la CONANP en la región carbonífera. La presa Don Martín es un hábitat importante para las aves acuáticas migratorias, y en esta época del año es posible observar especies como patos, cercetas, cormoranes y gansos.

El conteo de aves se realizará desde muy temprano, y los participantes se distribuirán por tierra y agua para observar, identificar y registrar las especies de aves. "Lo que hacemos es registrar todo lo que tenga plumas, dos alas, dos patas y pico, sea migratoria o no", explicó Dávila Paulín. Al final del día, se hará una contabilización de las especies registradas y se compartirán los resultados.

La CONANP agradece el apoyo de Campo Vale y la asociación civil El Faro de Don Martín, que proporcionará una embarcación para el conteo de aves. El objetivo de esta actividad es mantener actualizado el listado de aves de la región y conocer las especies que llegan a la presa Don Martín. México tiene alrededor de 1,400 especies de aves, y Coahuila tiene alrededor de 400 especies, por lo que esta actividad es importante para la conservación de la biodiversidad en la región.