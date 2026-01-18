Llaman a formalizar concubinatos

SABINAS, COAH.- El oficial del registro civil titular de la oficialía del registro civil número cinco en Sabinas, Coahuila, Martín Alberto Bermea Zermeño, destacó la importancia de formalizar el matrimonio para las parejas que viven en concubinato. Según Bermea Zermeño, casarse puede facilitar las cosas para las parejas, ya que les otorga derechos y obligaciones que no tienen si viven en unión libre.

"La recomendación es que las personas que viven en concubinato se animen a realizar su contrato civil de matrimonio", dijo Bermea Zermeño. Esto se debe a que las personas que viven en concubinato tienen que esperar un lapso de tiempo para adquirir derechos familiares, que pueden variar de dos a seis años, dependiendo del caso.

En cambio, las personas que se casan son sujetos de todos los derechos y obligaciones que imponen las leyes civiles, mercantiles, fiscales y penales desde el momento en que firman su contrato de matrimonio.

El matrimonio y sus beneficios

Además, Bermea Zermeño destacó que el matrimonio es válido en todo el país y en los países donde México tenga tratados internacionales. En contraste, las cartas de concubinato solo son admitidas por el seguro social si son expedidas por un juez, lo que puede ser un proceso largo y costoso. "Es tiempo y es dinero", dijo Bermea Zermeño.

Invitación a formalizar el matrimonio

La oficialía del registro civil número cinco en Sabinas, Coahuila, invita a las parejas a formalizar su matrimonio y disfrutar de los derechos y obligaciones que conlleva. El matrimonio puede ser un paso importante para las parejas que desean asegurar su futuro y el de sus seres queridos.