Suspenderá SIMARC suministro de agua

SABINAS, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso (SIMARC) informó que este lunes 19 de enero de 2026 se llevará a cabo una suspensión temporal del servicio de agua potable en diversas localidades de la Región Carbonífera, debido a trabajos de reposición en la infraestructura hidráulica principal.

Las comunidades afectadas por esta medida incluyen Minas la Luz, San José de Aura, Sector Barroterán, La Florida, Las Esperanzas, Rancherías, La Mota, La Cuchilla, Palau, San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, Cloete, Agujita y Sabinas. La interrupción del suministro comenzará a las 6:00 a.m. y se debe a la reparación de tres tramos dañados de tuberías de 30 y 24 pulgadas de diámetro en la conducción general Aura–Sabinas.

De acuerdo con el boletín oficial emitido por SIMARC, se espera que el servicio comience a restablecerse a partir de las 9:00 p.m. del mismo lunes, con la previsión de que la operación se normalice completamente durante el martes 20 de enero. Las autoridades exhortan a la población a tomar las medidas necesarias para enfrentar esta interrupción programada.

SIMARC agradeció la comprensión y paciencia de los habitantes ante esta intervención técnica, subrayando que se trata de acciones necesarias para garantizar la eficiencia y seguridad del sistema de abastecimiento en la región. Asimismo, reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía a través de sus redes sociales oficiales. Para cualquier duda o reporte, los usuarios pueden comunicarse a las oficinas de SIMAS Región Carbonífera, ubicadas en la calle Juan Aldama número 17, colonia Comercial, en Nueva Rosita, Coahuila, o llamar a los teléfonos 01(861)6122044 y 01(861)6125166.