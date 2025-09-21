Impulso empresarial en Monclova con finalización de Nave Industrial

En Monclova, la construcción de una nave industrial impulsada por un empresario local se encuentra en la fase final y será entregada en octubre, con lo que se pondrán en marcha diversas líneas de producción. Este proyecto generará cerca de 800 nuevos empleos adicionales a los que ya se habían creado en etapas anteriores, consolidando así la estrategia de diversificación económica de la Región Centro de Coahuila.

Durante una visita a la empresa Dual, el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles, destacó que la atracción de inversiones continúa fortaleciéndose. En este marco, se sostuvo una reunión con representantes de una compañía asiática interesada en instalarse en la región, aprovechando la presencia del secretario de Economía, Luis Olivares. De igual manera, se informó que empresas de origen alemán e inglés han manifestado interés en establecer operaciones, atraídas por las condiciones de seguridad, la oferta educativa y la infraestructura industrial que ofrece el municipio.

Este hospedaje industrial, señaló Sisbeles, representa una ventaja competitiva que permite a Coahuila proyectarse a nivel internacional como un destino confiable para la inversión. La combinación de factores geográficos, seguridad y capital humano capacitado ha convertido a la Región Centro en un punto estratégico para el desarrollo de nuevas cadenas de valor y para el fortalecimiento de la industria manufacturera.

Finalmente, el subsecretario indicó que el proceso jurídico relacionado con Altos Hornos de México (AHMSA) avanza hacia su etapa final. Con el impulso de la federación y el gobierno estatal, se busca agilizar la subasta y adjudicación de la acerera a una nueva empresa interesada. Este paso resultará fundamental para reactivar la planta, atraer nuevas inversiones y generar miles de empleos que son urgentes para la estabilidad económica de la región.