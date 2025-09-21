Refuerzo en Seguridad para Mujeres con Puntos Violeta en Monclova

Monclova, Coah.- Como parte de su compromiso de brindar más protecciones a las mujeres, el alcalde Carlos Villarreal, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, refuerza el modelo de seguridad con la instalación de Puntos Violeta.

La instalación del primero de veinte Puntos Violetas se realizó en el hospital del DIF Monclova y cuenta con un botón de pánico, cámara giratoria de 360 grados y un sistema de reconocimiento facial, que permitirá actuar de manera inmediata ante cualquier emergencia.

Los Puntos Violetas fijos se instalarán en 2 de la ciudad, mientras que habrá ocho móviles en torres de control y se rehabilitarán seis ya existentes, para ampliar la cobertura de seguridad en beneficio de las mujeres y familias monclovenses.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que, de manera adicional, se implementarán botones de emergencia en aplicaciones móviles, para que las y los monclovenses puedan realizar reportes en tiempo real y facilitar una reacción más rápida y efectiva de las autoridades.

"Gracias al esfuerzo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez y al modelo de seguridad del Gobierno del Estado, hoy Monclova avanza con tecnología, prevención y proximidad ciudadana. Los Puntos Violetas representan una herramienta que acerca la seguridad a la gente y nos permite reaccionar con rapidez y eficiencia", subrayó el edil.

Con estas acciones, Monclova sigue reforzando el modelo estatal de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez y se posiciona como referente en infraestructura tecnológica para la atención inmediata a la ciudadanía.