Nuevo modelo de seguridad impulsa carrera policial en Monclova

Todos quieren ser policía en la Región Centro; más de 280 en lista de espera, y no por el desempleo que vive esta zona del estado, sino por la atracción que genera el nuevo modelo de seguridad implementado por el Gobierno del Estado.

Jorge Garza, director del C2 y encargado de la Academia Regional de Policías, informó que actualmente existen 280 aspirantes en lista de espera, reflejo del creciente entusiasmo ciudadano por formar parte de este esquema.

"La gente tiene mucho interés en trabajar en el tema de seguridad, hay mucha gente que quiere formar parte del nuevo modelo; nunca se había visto esto, es la primera vez en la historia de Monclova", expresó.

Al ser cuestionado sobre si este fenómeno responde a la falta de oportunidades laborales en la región, Garza lo descartó. "No en cierta forma ese sería el factor, tengo muchas personas jóvenes que se sienten atraídas por el nuevo sistema, y eso es algo positivo", añadió.

El ingreso a la Academia Regional de Policías exige únicamente documentos básicos y contar con estudios de secundaria, aunque también se han registrado profesionistas como psicólogos y abogados interesados en sumarse. El rango de edad para el ingreso es de 19 a 42 años.

Garza destacó que la corporación ofrece salarios competitivos y beneficios adicionales, como becas y un incremento salarial que puede llegar hasta los 8 mil pesos mensuales, lo que ha fortalecido el atractivo de esta carrera.

El nuevo modelo de seguridad en la Región Centro no solo ha despertado el interés entre jóvenes en busca de una profesión, sino también entre ciudadanos con formación académica que ven en la policía una opción de desarrollo y estabilidad.