Alcalde de Coahuila y Subsecretario avanzan en Plan de Movilidad Urbana Sustentable

El alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Transporte y Movilidad, Fernando Simón Gutiérrez, para revisar los avances del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), proyecto que fue presentado el pasado 6 de agosto. El PIMUS tiene el objetivo de impulsar un modelo de movilidad moderno, accesible y eficiente, mediante el trabajo coordinado entre los municipios de Monclova, Frontera y Castaños, además de contar con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

El PIMUS, cuyo desarrollo técnico está a cargo de la empresa Gatsystem, busca mejorar el traslado diario de las y los ciudadanos, reducir emisiones contaminantes, fortalecer el uso del transporte público y fomentar opciones de movilidad alternativa. Esta suma de esfuerzos permite avanzar hacia una región más conectada, sustentable y con mejores oportunidades de desarrollo para todas y todos.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el PIMUS promueve una movilidad urbana respetuosa con el medio ambiente, inclusiva para todos los sectores de la población, y basada en planeación participativa y a largo plazo, consolidando a la región como un referente estatal en innovación y sustentabilidad.

"Este es un proyecto intermunicipal donde cada ciudad está poniendo de su parte, y lo estamos haciendo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, con visión, responsabilidad y compromiso. Estamos construyendo juntos un nuevo modelo de movilidad para nuestra región. Con el PIMUS buscamos que cada familia tenga opciones de traslado más seguras, eficientes y amigables con el medio ambiente. Es un proyecto que marca un antes y un después, porque planear el futuro significa mejorar la calidad de vida de nuestra gente", subrayó el alcalde.

En la reunión estuvieron presentes: Carlos Haro, Director de Gatsystem; Jessie Tavares, Analista de Movilidad de la empresa; Claudia Herrera, Directora de Estudios y Cesar Álvarez, Asesor Técnico.

Con la suma de esfuerzos entre los gobiernos municipales y el Gobierno del Estado, el PIMUS avanza con paso firme para ofrecer a las y los ciudadanos mejores condiciones de movilidad, fortalecer el transporte público y promover un futuro más ordenado y sustentable.