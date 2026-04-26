Exige justicia la familia de Blanca

Familiares de Blanca Mena Hernández, de 38 años de edad, exigen justicia y piden que el conductor que la atropelló en el bulevar San José se presente ante las autoridades y asuma su responsabilidad, luego de dejarla gravemente herida y huir del lugar.

Víctor Mena Rodríguez, hermano de la víctima, informó que ya existen avances en la identificación del vehículo involucrado.

"Ya se ha podido ver un poquito más quién fue: una camioneta RAM color gris conducida por un hombre", declaró tras acudir a la Fiscalía del Estado para interponer la denuncia correspondiente.

De acuerdo con su testimonio, las autoridades iniciaron diligencias para recabar evidencia.

"La Fiscalía generará órdenes para revisar cámaras de negocios y poder identificar la camioneta", explicó.

Blanca Mena permanece hospitalizada en el Amparo Pape de Benavides, su salud es reportada como delicada.

Su hermano detalló que presenta múltiples lesiones de gravedad, entre ellas fractura de pelvis, fracturas en el cráneo, así como heridas en una rodilla.

Sobre los hechos, señala que el atropellamiento ocurrió cuando la mujer cruzaba la calle. Según los videos revisados, el conductor habría ignorado la luz roja del semáforo.

"Cuando casi llega ella al cordón, el conductor se pasa el rojo y de ahí la atropella", relató Víctor Mena.

El vehículo involucrado ya fue identificado de manera preliminar como una camioneta cerrada tipo RAM, color gris, conducida por un hombre.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de su localización ni detención.

Actualmente, la familia enfrenta gastos médicos elevados, ya que la víctima no cuenta con seguridad social.

"Ella es el sustento de sus tres hijos. Pedimos al conductor que, de la cara, que se haga responsable de todo lo que pasó, porque esto está generando demasiados gastos", expresó su hermano.

La familia también cuestionó la falta de auxilio por parte del conductor tras el atropellamiento. "No tuvo la decencia de detenerse. La atropella, cambia de carril y se va. No le importó", lamentó.

Finalmente, hicieron un llamado tanto al responsable como a las autoridades para que el caso no quede impune.

"Que vea lo que hizo: destruyó una familia prácticamente. Todos tenemos familia y no nos gustaría que pasara lo mismo. Si no da la cara, confiamos en que se hará justicia", concluyó.