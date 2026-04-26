Fortalece Carlos espacios públicos

Del 20 al 24 de abril se realizaron arranques, entregas y supervisiones de obras clave en distintos sectores de la ciudad.

Como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar el desarrollo de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal llevó a cabo una jornada de arranque, entrega y supervisión de obras en distintos puntos de la ciudad, reafirmando el compromiso de fortalecer los servicios y espacios públicos para las y los ciudadanos.

Durante la semana del 20 al 24 de abril, se inició la reposición de la red de agua potable en la colonia El Pueblo, con una inversión superior a 3.7 millones de pesos, beneficiando a más de 20 mil habitantes; asimismo, se puso en marcha la reposición de la red en la colonia Roma, con una inversión de más de 683 mil pesos, en favor de alrededor de 15 mil habitantes, acciones que permitirán mejorar el servicio y garantizar el acceso al agua.

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En este mismo periodo, se realizó la entrega del arco-techo estructural en el CBTIS No. 36, obra con una inversión superior a 6.5 millones de pesos, en beneficio de más de 2 mil 200 estudiantes.

Acciones de la autoridad

Como parte de las labores de supervisión, el alcalde recorrió obras en proceso como las capillas de velación, trabajos de limpieza en instalaciones de la UAdeC, así como acciones en instituciones educativas como el CAM Harold R. Pape, la Escuela Ford No. 46 Benito Juárez y el CAM 13; además de los trabajos de pavimentación en la colonia Chinameca.

Estas acciones forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, mediante el cual se impulsa el mejoramiento de la infraestructura urbana, educativa y social, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias.

Detalles confirmados

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó: 'Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para llevar obras que realmente impacten en la vida de nuestra gente; cada proyecto que arrancamos, entregamos o supervisamos tiene como objetivo mejorar los servicios, dignificar los espacios y responder a las necesidades de la ciudadanía'.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, instituciones y sociedad civil para seguir impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura y el desarrollo de Monclova.