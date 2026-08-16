TEPJF acerca atención a comunidades en Coahuila

La Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acercó a Coahuila sus servicios gratuitos de asesoría, orientación y representación en materia de derechos político-electorales, mediante un programa de atención itinerante dirigido a comunidades y grupos en situación de desventaja.

Atzimba Xitlalic Alejos Arredondo, defensora pública electoral del TEPJF, explicó que el objetivo es que las personas que habitan en regiones alejadas de la Ciudad de México conozcan los servicios de la institución y sepan que pueden solicitar atención sin costo. "Dar a conocer nuestros servicios, para que las personas que se encuentran en esta latitud del país conozcan a la Defensoría y se acerquen a solicitar nuestros servicios", señaló.

La funcionaria explicó que las peticiones más frecuentes varían de acuerdo con la región. En el centro y sur del país, entre los principales asuntos se encuentran la representación indígena ante los ayuntamientos, el cambio de sistema de elección y la solicitud de espacios de representación. En el caso de Coahuila, indicó que durante esta jornada se buscaba identificar las principales necesidades de las comunidades y grupos participantes, aunque anticipó que podrían presentarse solicitudes relacionadas con acciones afirmativas y acceso a la justicia mediante el juicio en línea. "Estamos como muy atentos a ver qué es lo que requiere los grupos de este lado del país", comentó.

Alejos Arredondo señaló que el programa de atención itinerante inició este año como parte de una política impulsada por el Tribunal Electoral para ampliar la difusión y el acceso a los servicios de la Defensoría. La estrategia ha llevado al personal a entidades como Veracruz, Puebla y Campeche, mientras que próximamente se contempla acudir a Chihuahua.

La defensora consideró que la presencia directa en las comunidades ha permitido conocer solicitudes que difícilmente llegarían a la institución si sus integrantes no acudieran personalmente al territorio. "Cuando uno acude al territorio, cuando uno acude a escucharlos directamente, han salido diferentes solicitudes que de ninguna manera podría el Tribunal conocer si el defensor no acude directamente", afirmó. Por ello, calificó como exitoso el programa de atención itinerante y manifestó su expectativa de mantenerlo para que más personas conozcan y utilicen los servicios de la Defensoría.

Alejos Arredondo explicó que la Defensoría cuenta con cuatro tipos de servicios y que, ante cada solicitud, primero se determina si el asunto corresponde a la materia electoral. Si se trata, por ejemplo, de acciones afirmativas o cuotas de representación, se brinda inicialmente asesoría. El caso se turna a un defensor especializado en materia electoral, quien establece contacto con las personas solicitantes y analiza el asunto para definir una estrategia jurídica. Cuando el caso requiere llegar a una Sala Regional o a la Sala Superior del TEPJF, la Defensoría puede prestar el servicio de representación jurídica.

Para iniciar la atención, se recaban datos como nombre y teléfono de las personas solicitantes y, posteriormente, el defensor establece comunicación para conocer el caso y darle cauce. En los asuntos que no corresponden a la materia electoral, la institución brinda orientación y canaliza a las personas hacia la instancia que corresponda, como un ayuntamiento u otra autoridad competente. La funcionaria enfatizó que todos los servicios de la Defensoría Pública Electoral son completamente gratuitos.

Como parte de la jornada en Coahuila, informó que la atención continuaría al día siguiente en Múzquiz, directamente en el kiosco principal, para quienes requirieran asesoría. La estrategia busca acercar la justicia electoral a las comunidades y facilitar que las personas conozcan y ejerzan sus derechos político-electorales.