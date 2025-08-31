Karla enfrenta cargos por delito de lesiones con tubo de motocicleta en causa penal 1341/2023

Se llevó a cabo la audiencia de etapa intermedia en la causa penal 1341/2023, donde Karla enfrenta cargos por el delito de lesiones en contra de Ana María. La imputada fue detenida el 01 de agosto tras un violento ataque que tuvo lugar en el año 2023.

Los hechos ocurrieron cuando Ana María fue engañada para acudir a una vivienda, supuestamente contratada por servicios sexuales. Sin embargo, al llegar, se encontró con Karla, quien la encerró y comenzó a golpearla repetidamente con un tubo de motocicleta, impactando su cabeza en múltiples ocasiones. A pesar de las súplicas de Ana María para que parara, Karla continuó con la agresión.

En un intento desesperado por escapar, Ana María logró salir corriendo en busca de ayuda, pero varios vecinos del oriente de la ciudad se negaron a intervenir por temor a represalias de la agresora, conocida por su comportamiento violento. Afortunadamente, una vecina se solidarizó con Ana María, la resguardó en su hogar y llamó a paramédicos, quienes le brindaron atención mientras ella utilizaba un trapo para cubrir la herida en su cabeza.

Como resultado de estos hechos, Ana María decidió denunciar a Karla, quien ahora enfrenta un proceso legal que incluye opciones de salidas alternas, como una reparación de daño de 62 mil pesos. Durante las negociaciones entre los abogados de ambas partes, se acordó inicialmente una reparación de 40 mil pesos. Sin embargo, en la última audiencia, Karla propuso un pago inicial de solo 3 mil pesos y el resto en cuotas de 1,500 pesos semanales durante 24 meses.

Ana María rechazó esos términos, lo que llevó a la reprogramación de la audiencia para próximos días, en espera de una nueva propuesta que satisfaga a la víctima y garantice justicia ante esta agresión.