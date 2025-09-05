Audiencia diferida en caso penal por incumplimiento de obligaciones

En el marco de la causa penal 1107/2024 por el delito de incumplimiento de obligaciones alimenticias, el imputado Miguel Ángel "N" busca llegar a un acuerdo reparatorio con la madre de sus hijos, ofreciendo como parte del pago una vivienda que aún está pagando a crédito, la cual quedaría a nombre de la denunciante para que ella continúe cubriendo el adeudo restante.

Durante la audiencia celebrada esta semana en el Centro de Justicia Penal, la defensa del acusado solicitó el diferimiento de la audiencia, luego de que se integrara un nuevo abogado al caso. Se informó al juez que en la próxima audiencia se presentará formalmente la propuesta de reparación del daño, que contempla un pago en efectivo de 67 mil 700 pesos, además de ceder la propiedad de una casa como parte del acuerdo.

La denunciante, madre de los menores afectados, pretendía una reparación total por 84 mil pesos, sin embargo, el ofrecimiento de la defensa representa una reducción cercana de 67 mil lo cual deberá analizarse ante la autoridad judicial.

La nueva fecha para la audiencia fue programada para el 30 de septiembre a las 14:00 horas, donde se espera que ambas partes definan si aceptan el acuerdo propuesto o si el caso avanza a juicio.

El juez reiteró que, en caso de no concretarse una salida alterna, el proceso continuará por la vía legal hasta que se determine la responsabilidad penal del imputado. Mientras tanto, Miguel Ángel "N" se mantiene en libertad.