Incidente de notificación retrasa proceso en el concurso mercantil de AHMSA

Monclova, Coah.- El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles difirió la audiencia prevista para este 8 de octubre dentro del expediente 19/2023 del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA), luego de que el síndico no acreditara haber notificado a la empresa compradora sobre un incidente de oposición y nulidad de enajenaciones.

El acuerdo, publicado en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, señala que desde el 28 de mayo se había admitido a trámite el incidente relacionado con la venta de tres bodegas propiedad de la empresa, ordenando notificar a la parte compradora. Sin embargo, hasta la fecha no se ha demostrado que el síndico cumpliera con esa obligación.

Ante esta omisión, el tribunal le requirió acreditar la notificación en un plazo de tres días hábiles, bajo apercibimiento de aplicarle una multa equivalente a 120 Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo establecido en la Ley de Concursos Mercantiles.

Como consecuencia, la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos fue reprogramada para el 22 de octubre de 2025 a las 11:30 horas, dentro del mismo expediente, que concentra los diversos procedimientos judiciales sobre la enajenación de activos de AHMSA.

Este incidente refleja los retrasos y controversias legales que acompañan al concurso mercantil de la siderúrgica, considerado uno de los más grandes y complejos en la historia industrial del país.