Madisa aclara su rol en quiebra de AHMSA y enfrenta conflicto con síndico

Monclova, Coah.— La empresa Máquinas Diesel S.A. de C.V. (Madisa), distribuidora de Caterpillar en México, emitió un comunicado dirigido a la comunidad de Monclova, Sabinas y Piedras Negras, en el que aclara su participación dentro del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) y expone diversas preocupaciones en torno a la actuación del síndico que actualmente conduce el procedimiento.

La compañía señaló que, al igual que otros proveedores, forma parte de este proceso de manera forzada debido a los adeudos significativos que AHMSA y sus subsidiarias mantienen con ella. Enfatizó que los principales afectados por el cierre de la acerera son los trabajadores, con quienes aseguró estar alineada en la defensa de sus derechos.

"Jamás actuaríamos en contra de los legítimos intereses de los trabajadores; por el contrario, hemos buscado protegerlos y vigilado que el proceso se conduzca con legalidad, transparencia y equidad", indicó Madisa en el documento.

La empresa manifestó su interés en que se reactiven las operaciones de la siderúrgica y su cadena productiva, con el fin de reactivar la economía regional. También reiteró la importancia de que el proceso de quiebra se resuelva lo antes posible, priorizando el pago a los trabajadores y, en segundo término, a los demás acreedores.

No obstante, Madisa informó que solicitó la remoción del síndico, argumentando irregularidades en su gestión, entre ellas:

·Ventas ilegales de activos, sin transparencia ni claridad sobre el destino de los recursos.

·Negativa a devolver equipos rentados a proveedores, lo que incrementa innecesariamente la deuda de AHMSA.

·Uso de avalúos irregulares, que derivan en precios por debajo del valor real de mercado.

·Intento de contratación de un intermediario para la venta de activos con un costo que consideran excesivo.

Finalmente, la compañía rechazó que haya obstaculizado la venta de activos de AHMSA y afirmó que su exigencia es que este proceso se lleve a cabo con prontitud y conforme a la ley, asegurando el máximo beneficio para los trabajadores y acreedores.