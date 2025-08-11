Riña entre Vecinos en Castaños Termina en Tragedia Mortal

La mañana de este lunes, Elian "N", acusado del homicidio de Luis Fernando Escobedo Calvillo, fue presentado ante el juez de control. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para recabar pruebas que respalden su inocencia. El imputado fue detenido en flagrancia y puesto a disposición del Ministerio Público, que a su vez lo presentó ante la autoridad judicial. La audiencia se llevó a cabo en la sala 3 del Centro de Justicia Penal, a cargo del juez Nelson Herrera Ibarra. De acuerdo con la carpeta de investigación realizada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 09 de agosto en la colonia Independencia Norte del municipio de Castaños. Fue una riña entre vecinos lo que derivó en una agresión directa contra la víctima Luis Fernando Escobedo Calvillo, de 38 años de edad, quien esa noche estaba en casa de su novia Dora. Él trabajaba fuera de Castaños, por lo que esa noche estuvo con su novia Dora, quien recibió una llamada telefónica de su hermana Edith, informándole que los vecinos los estaban agrediendo nuevamente. Dora y Luis se dirigieron a la vivienda de los padres de Dora, donde a un costado vive Edith, su hermana, y del otro lado vive la familia de Elian. En la investigación se da a conocer que Luis Fernando trató de mediar en la situación, buscando calmar los ánimos e incluso que la familia de su novia se refugiara en la vivienda, pero fue agredido con un arma blanca en dos ocasiones, una en las costillas y otra herida de 3 cm de longitud pero de gran profundidad, que le dañó el corazón, ocasionando un shock hipovolémico. Justo en ese momento, María del Consuelo Escobedo, madre de la víctima, no pudo contener el llanto. El juez decidió suspender unos minutos la audiencia para que se calmara, ofreciéndole agua y alcohol. Posteriormente, el juez pidió a una hija de María que se acercara para apoyar a su madre, sugiriendo también salir de la audiencia si los detalles resultaban muy fuertes para la madre de la víctima, pero ella decidió permanecer presente. Fuentes cercanas al caso indicaron a las autoridades que no era la primera vez que se registraban confrontaciones entre las familias involucradas. Una semana antes había ocurrido un altercado similar, aunque sin consecuencias fatales. Existen testigos que señalan a Elián N como el responsable, entre ellos Edith y Uriel, quienes mencionan que estaban en el exterior de su vivienda cuando el acusado pasó en una lobo roja, diciéndoles que "iban a valer ver... que traía una pistola". Después de eso, Elián N, su padre Juan y un hermano de Elián se dirigieron hacia ellos y empezaron a arrojar piedras. En ese momento, Edith llamó a Dora y a la policía. Dora y Luis Fernando llegaron en un versa gris, momento en el que Luis intentó mediar en la situación pero fue agredido. Gritó que lo habían herido y pidió ser llevado al hospital. "Me picaron, me picó Elián", expresó Luis, intentando manejar el vehículo pero sin éxito, por lo que se bajó y se colocó en la parte trasera. Debido a que su carro era estándar, no pudieron moverlo. A pesar de la presencia de paramédicos, desafortunadamente Luis ya no presentaba signos vitales. Tras escuchar la imputación, Elian se reservó su derecho a declarar y, asesorado por su abogada particular, solicitó el plazo constitucional de 144 horas para reunir elementos de descargo. En la audiencia se dio a conocer que Doña María del Consuelo, madre de la víctima, se enteró de la tragedia a las 5:00 AM cuando un hermano acudió a su casa para darle la noticia. Informó a las autoridades que su hijo trabajaba fuera y que ella desconocía que ese fin de semana él estaba en Castaños. También se reveló que Juan Pablo, padre del imputado, dio autorización para que las autoridades ingresaran a su domicilio tras detener a Elian. En el interior encontraron la navaja utilizada para quitarle la vida, la cual estaba en un cajón en un trastero ubicado entre la sala y la cocina. Además, hallaron otra navaja y una manopla en la camioneta. El Ministerio Público solicitó dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, lo que fue autorizado por el juez. Por el momento, Elian "N" permanecerá recluido en las celdas del C4 hasta que se reanude la audiencia. Su defensa solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul, mencionando que su cliente fue torturado por personal de la fiscalía. Además, la abogada pidió que se permitiera el ingreso de personal médico para certificar nuevamente a su representado, ambas peticiones fueron autorizadas por el juez.