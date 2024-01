Aumentan 40% los empeños

Al iniciar el año y tras los gastos del mes de diciembre, se incrementa entre un 30 y 40 por ciento el empeño en los negocios dedicados a este rubro e incluso empeñando sus automóviles para poder superar la cuesta de enero.

Así lo dio a conocer el Gerente de Fundación Dondé, Karim Pérez, quien dijo que en el mes de diciembre hubo muy poco movimiento producto de que se entregaron las prestaciones como aguinaldo a los trabajadores de la región centro, debido a eso se captó sólo el 15 por ciento de clientes.

Sin embargo las personas se quedaron sin ese recurso rápidamente, debido a la compra de regalos, ropa para estrenar en las posadas como festividades, así como adquirir productos personales o endeudarse con mercancía.

El primer día del 2024 se incrementó hasta un 40 por ciento la captación de 30 mil pesos, seguido de 14 mil pesos el 2 de enero, lo que más empeñan son alhajas que tienen un gran valor sentimental para las personas.

Así mismo, Karim Pérez externó que se estaban analizando prospectos de personas que buscan empeñar sus automóviles por un precio de 50 mil pesos cada uno, esto se está evaluando mediante el departamento de mercadotecnia.

"No solo nos llega la gente a la sucursal sino que tenemos un departamento de mercadotecnia donde atraen a los clientes, esos son los números que se tiene hasta ahorita. Aquí no se da un tiempo definitivo para que las personas puedan sacar sus pertenencias, no las pierden mientras sigas refrendando tu interés mensual".