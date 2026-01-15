Luis Eduardo Martínez advierte sobre accidentes de motocicletas en Monclova

Hasta cuatro accidentes diarios de motocicletas se registran en Monclova y la región, una problemática que ha ido en aumento en los últimos años y afecta principalmente a jóvenes, incluso menores de edad.

Luis Eduardo Martínez, representante de Confederados Monclova, señaló que el número de accidentes en motocicleta va al alza, donde cada vez es más común, debido al aumento en el número de vehículos, así como la falta de medidas de prevención, principalmente en los jóvenes.

Señaló que un fenómeno que se ha dado en los últimos años es que menores conducen una motocicleta, jóvenes de 15 y 13 años, que no cuentan con la capacitación, ni preparación para poder evitar un accidente.

"Se está trabajando con las autoridades en relación a los accidentes que se están teniendo en la ciudad, donde el problema principal es que jóvenes menores de edad ya tienen acceso a motocicletas".

Mencionó que los accidentes que suceden entre menores es por la irresponsabilidad de los padres, que otorgan estos vehículos cuando los menores no están preparados.

"La responsabilidad también es del padre, porque ve que el muchacho anda en motocicleta y ni casco, ni equipo de seguridad, sobre todo al otorgar uno de esos vehículos a tan corta edad".

El representante de Confederados lamentó que muchos jóvenes se vean influenciados por su entorno social, lo que provoca que se pierda la cultura de la prevención.

Mencionó que en Monclova se registran en promedio 4 accidentes diarios de motocicleta, algunos de ellos fatales, donde la mayoría de los accidentes involucran principalmente a jóvenes.

Finalmente, calificó la situación como preocupante, al señalar que aunque es una cifra que podría disminuir, no se ha logrado debido a la combinación de la falta de precaución de los jóvenes motociclistas y de los automovilistas.