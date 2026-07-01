Oscar Mario Medina Martínez defiende instituciones tras incidente en Congreso

La irrupción de un grupo de personas afines al diputado del Partido del Trabajo, Tony Flores, en el Congreso del Estado para exigir la restitución de su curul no debe repetirse, ya que las diferencias políticas deben resolverse con apego a la ley y mediante los cauces institucionales, afirmó el presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Oscar Mario Medina Martínez.

El dirigente empresarial señaló que los hechos, que derivaron en la suspensión de la sesión del Congreso, evidencian la importancia de preservar el respeto a las instituciones y a los procedimientos establecidos para garantizar el equilibrio entre los poderes públicos. "Una cosa muy sustantiva y primordial es que tenemos que defender las instituciones", expresó Medina Martínez al considerar que el Poder Legislativo debe ejercer sus funciones sin presiones que alteren su operación.

Indicó que, de acuerdo con la información difundida del caso, la determinación relacionada con Tony Flores fue resultado del análisis realizado por la comisión correspondiente del Congreso respecto a las faltas que el legislador argumentó como justificadas. Sostuvo que en un Estado de derecho deben prevalecer las leyes y los reglamentos por encima de intereses particulares, aun cuando su aplicación pueda afectar a alguna persona.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales lamentó que la inconformidad derivara en un incidente dentro del recinto legislativo, al considerar que este tipo de acciones rompe la armonía institucional y proyecta una imagen negativa de quienes las promueven. Añadió que cualquier inconformidad debe canalizarse mediante los mecanismos legales previstos, como solicitar audiencias con las instancias correspondientes o recurrir a los recursos jurídicos disponibles, en lugar de alterar el funcionamiento de uno de los poderes del Estado.