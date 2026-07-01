Monclova se prepara: operativo de seguridad para partido México Inglaterra

Luego de que más de 5 mil personas se congregaron en el festejo mundialista realizado en el cruce de los bulevares Harold R. Pape y Francisco I. Madero, el Gobierno Municipal prepara un nuevo operativo de seguridad y logística para el partido de México contra Inglaterra, además de analizar la instalación de una segunda pantalla.

El alcalde Carlos Villarreal informó que, pese a algunos incidentes menores y faltas administrativas registradas al término del evento, el saldo fue blanco. "Fue un tema preventivo, como cualquier tipo de festejo. Hubo algunos detalles y faltas administrativas, pero gracias a Dios el saldo fue blanco", señaló.

Indicó que el Ayuntamiento ya trabaja en la reorganización del dispositivo para el encuentro del próximo domingo y adelantó que entre hoy jueves y viernes dará a conocer las medidas que se aplicarán, así como la posible instalación de otra pantalla, una vez que concluyan las gestiones con quienes participan en la organización.

De acuerdo con reportes de Protección Civil y Seguridad Pública, durante el festejo se concentraron más de 5 mil personas en el punto de reunión. El edil reconoció que, tras concluir el evento, se registraron algunas riñas y faltas administrativas, por lo que exhortó a las personas que se consideren afectadas por alguna situación a presentar el reporte correspondiente ante la Dirección de Seguridad Pública para que se revisen los casos y, de ser necesario, se actúe conforme a la ley.

Ante la asistencia de familias y menores de edad, Villarreal hizo un llamado a mantener un ambiente de respeto y convivencia durante los próximos festejos. "Pedirles a los mayores de edad respeto para nuestros adultos mayores y para nuestras niñas y niños. Que quienes acudan lo hagan de manera pacífica, sin alterar el orden y disfrutando esta gran fiesta que representa el Mundial", expresó.

Asimismo, pidió a la ciudadanía cuidar los espacios públicos utilizados para las celebraciones. Señaló que no se registraron daños al mobiliario urbano, aunque sí se acumuló basura, la cual fue atendida por personal municipal para mantener limpias las áreas.