Sin ambulancia en Castaños desde el 29 de junio por investigación

CASTAÑOS, COAH.- El municipio de Castaños permanece sin ambulancia desde el pasado 29 de junio, luego de que la unidad de Protección Civil fue asegurada como parte de una investigación ministerial, tras el caso del bebé 'abandonado', en el que se encuentran involucrados dos paramédicos.

El director de la corporación, Luis Enrique Piña Cervantes, señaló que mientras concluyen las diligencias, el Gobierno Municipal busca alternativas para garantizar la atención de las emergencias, aunque todavía no existe una fecha para la devolución de la unidad. 'Una vez que nos entreguen la ambulancia y concluyan con las investigaciones del caso, se brindaría el servicio con normalidad', así lo indicó al mismo tiempo que mencionó que las autoridades municipales tampoco cuentan con información de cuánto tiempo permanecerá la unidad asegurada.

Como parte de las medidas que se analizan tras los hechos, Piña Cervantes adelantó que el Municipio evalúa reforzar los procesos de selección del personal que aspire a integrarse a las corporaciones de auxilio. Explicó que se considera la aplicación de exámenes psicológicos o psicométricos, además de los requisitos técnicos ya establecidos, con el propósito de fortalecer los filtros de ingreso.

Mencionó que los responsables de brindar la atención prehospitalaria deben contar con la formación como Técnicos en Urgencias Médicas, mientras que los operadores de la ambulancia pueden ser voluntarios o elementos de Bomberos y Protección Civil.

Respecto a la capacidad operativa de la dependencia, informó que actualmente Protección Civil cuenta con cuatro elementos, cuando anteriormente eran seis, sin embargo, aseguró que disponen de más paramédicos para restablecer el servicio una vez que la ambulancia sea devuelta. Sobre la situación laboral de las dos personas relacionadas con la investigación, indicó que el tema aún no ha sido abordado y corresponderá al área de Recursos Humanos determinar las medidas administrativas una vez que concluya el proceso ministerial.