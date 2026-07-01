Carlos Villarreal lanza Cursos de Verano 2026 en Monclova para niños

El alcalde Carlos Villarreal presentó los Cursos de Verano 2026, programa que el Gobierno Municipal de Monclova llevará a cabo del 20 de julio al 7 de agosto, a través de las áreas de Deportes, DIF Monclova, Arte y Cultura y la Red de Bibliotecas Municipales.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha ofrecerá un curso para niñas y niños de 6 a 11 años, con 80 lugares disponibles y actividades como fútbol, basquetbol, voleibol, béisbol, defensa personal, zumba y juegos recreativos.

El DIF Monclova impartirá cursos gratuitos en Casa MECED y CEDIF Sur Pal Mundial para niñas y niños de 7 a 12 años, con actividades recreativas, pláticas de salud, juegos deportivos y manualidades.

Por su parte, la Casa de las Artes ofrecerá talleres de arte, danza, música, gimnasia y actividades creativas, mientras que las Bibliotecas Municipales desarrollarán el programa "Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026", con lectura, manualidades, juegos y convivencia para niñas y niños de 5 a 12 años.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que el objetivo es ofrecer a la niñez monclovense vacaciones seguras, activas y con oportunidades de aprendizaje. "Queremos que nuestras niñas y niños disfruten unas vacaciones seguras, activas y llenas de aprendizaje. Los invitamos a participar en los Cursos de Verano 2026 y aprovechar las actividades que hemos preparado para su desarrollo y sana convivencia", expresó el Edil.

El evento contó con la presencia de Mavi Sosa, presidenta honoraria del DIF Monclova; Daniel Morales, director de Deportes; Clara Briceño, directora de Educación; y Marisol Rodríguez, directora de Arte y Cultura.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar programas que fortalezcan el desarrollo integral de la niñez y la convivencia familiar.