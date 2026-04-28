Inicia Carlos Villarreal campaña de canje de armas

Con el objetivo de retirar armamento de los hogares y reforzar la seguridad, inició la Campaña de Canje de Armas de Fuego 2026, en la que hasta el momento se han recabado 4 de las 53 armas que se proyecta reunir.

El programa ofrece incentivos económicos que van desde 5 pesos por cartuchos hasta 9 mil pesos por armas largas de uso exclusivo del Ejército.

En el arranque oficial participaron el alcalde Carlos Villarreal Pérez; el teniente coronel Jorge Luis Cigarroa, del 105 Batallón de Infantería; el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos; el regidor Eleuterio López; el secretario del Ayuntamiento y el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer el Modelo Coahuila de Seguridad, donde el municipio aporta los recursos para la entrega de incentivos a quienes decidan deshacerse de un arma.

La campaña inició el 27 de abril y concluirá el 1 de mayo, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. El proceso es completamente anónimo: no se toman fotografías ni se solicita información sobre la procedencia del arma.

Al acudir, el arma es revisada por un especialista; posteriormente, autoridades militares y municipales determinan el monto conforme a un tabulador. Si el donante acepta, se realiza el pago y el arma es destruida en su presencia.

Las armas más comunes que se reciben son revólveres, pistolas y rifles; mientras que es poco frecuente la entrega de armas automáticas o granadas.