IMSS Coahuila exhorta a vacunarse contra el sarampión: Aumento de casos en el país

El Instituto Mexicano del Seguro Social hizo un llamado a la población a vacunarse contra el sarampión ante el aumento de casos que se ha registrado en otros estados del país, con el objetivo de evitar un incremento en el número de contagios y proteger a los sectores más vulnerables.

Luego de que entidades como Jalisco reforzaran medidas preventivas por la detección de nuevos casos, el IMSS Coahuila exhortó a la población a revisar y completar sus esquemas de vacunación.

Maximino Ricardo Sánchez, epidemiólogo del IMSS, señaló que el instituto cuenta con el abasto suficiente del biológico y mantiene abiertos los módulos de medicina preventiva en las Unidades de Medicina Familiar.

"El IMSS en Coahuila desea invitar a la población a vacunarse contra el sarampión, con el fin de que todos estén protegidos, para ello, se cuenta con las dosis correspondientes de la vacuna contra esta enfermedad".

Detalló que el esquema contempla la aplicación de una dosis cero a niñas y niños de 6 a 11 meses de edad, una segunda dosis al cumplir el año y una tercera a los 18 meses, así como se pueden vacunar la población hasta los 49 años que no cuenten con cartilla o documento que acredite una vacunación previa.

Mencionó que el sarampión es una enfermedad de alta transmisión que pasa a través de las gotitas que salen de la nariz y la boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o por el aire, lo que facilita su propagación.

Entre los principales síntomas se encuentran fiebre alta, que puede alcanzar hasta los 40 grados centígrados, tos, escurrimiento nasal y conjuntivitis.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y una de las principales causas de muerte en niñas y niños a nivel mundial, aunque puede presentarse a cualquier edad.

Reiteró que el instituto cuenta con las suficientes dosis para proteger a la población, por lo que exhortó a la ciudadanía aún y que no sean derechohabientes para que la soliciten y se protejan.