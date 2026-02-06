Miguel Ángel Medina dejará la delegación en Región Centro: espera nuevo nombramiento

El delegado Miguel Ángel Medina informó que, aunque su salida de la delegación en la Región Centro es un hecho, aún no tiene una confirmación oficial sobre el área o la dependencia a la que será reubicado. Señaló que se encuentra a la espera de que el Fiscal General del Estado le haga entrega de su nuevo nombramiento para conocer cuáles serán sus próximas funciones dentro de la estructura estatal.

A pesar de la incertidumbre sobre su cargo específico, Medina adelantó que su labor tendrá un alcance estatal. Explicó que ha mantenido pláticas con el Fiscal General sobre la importancia de fortalecer la atención desde Saltillo hacia las zonas Sureste y de la Laguna, dejando a Monclova como una sub-sede estratégica para coordinar los trabajos en las regiones Centro, Carbonífera y Norte.

El funcionario reiteró que se encuentra "listo para cualquier orden" y que su disposición es total para seguir trabajando bajo la dirección de la Fiscalía. Mencionó que, hasta que el titular de la dependencia no lo determine de manera oficial, él no puede precisar su ubicación exacta.

Finalmente, Medina aseguró que dejará la oficina regional la próxima semana, una vez que se concrete la llegada del nuevo delegado. Subrayó que se retira con la satisfacción de haber mantenido una oficina al día y que colaborará estrechamente en el protocolo de entrega-recepción para que el nuevo titular pueda iniciar sus funciones sin ningún tipo de rezago administrativo o legal.