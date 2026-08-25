Fonacot registra aumento en solicitudes de créditos para gastos escolares

Los créditos del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) registran un aumento de entre 30 y 35 % en la demanda durante la temporada de regreso a clases, informó Néstor Enrique Helgado Martínez, coordinador administrativo de la zona norte.

Señaló que este periodo representa una de las temporadas de mayor actividad para Fonacot, debido a que los trabajadores recurren al financiamiento para cubrir principalmente gastos relacionados con el regreso a las aulas.

Entre los principales conceptos para los que se solicitan los créditos están la compra de uniformes, el pago de inscripciones y otros gastos escolares.

"Efectivamente, esta es una de las temporadas más altas para nosotros en lo que concierne al otorgamiento de créditos", indicó Helgado Martínez.

El funcionario explicó que el monto de cada crédito depende de la capacidad de pago del trabajador, aunque el promedio de los préstamos otorgados se ubica entre 24,000 y 28,000 pesos.

Precisó que los recursos pueden ayudar a las familias a cubrir parte de los gastos del regreso a clases, aunque el monto disponible varía de acuerdo con la situación económica de cada trabajador.

La afluencia en las oficinas de Fonacot aumentó entre 30 y 35 % respecto del nivel habitual de atención.

Helgado Martínez señaló que este incremento está relacionado principalmente con la necesidad de las familias de contar con recursos adicionales para afrontar los gastos propios del inicio del ciclo escolar.