Misioneros de San Antonio realizan brigada médica en Sabinas

SABINAS, COAH.- Con gran éxito se lleva a cabo la brigada de atención médica por misioneros de iglesias cristianas de la ciudad de San Antonio, Texas, en coordinación con la Iglesia Mensajeros de Jesucristo de esta ciudad, en el salón de eventos de la Sección 38. La jornada inició este viernes 8 y continuará el sábado 9 para finalizar el domingo 10 de mayo.

Durante la brigada se ofrecen diversos servicios de salud, entre ellos medicina general, odontología, pediatría, medicina interna, psicología, nutriología y oftalmología. También se realizaron chequeos de presión arterial y niveles de glucosa en sangre, con el objetivo de atender necesidades básicas de la población asistente.

El evento cuenta además con módulos de corte de cabello, gestión social e inclusive bolsa de trabajo. Se pusieron a la venta productos de la canasta básica a muy bajo costo, y se brindó asesoría jurídica y apoyo espiritual a las familias que acudieron al salón de la Sección 38.

En este ejercicio participan más de 20 misioneros de la Iglesia de Salvación de San Antonio, Texas, así como médicos del Hospital Metodista de la misma ciudad. La presencia del personal voluntario permitió atender a un importante número de habitantes de la zona durante toda la jornada.

Finalmente, los organizadores destacaron la respuesta de la comunidad y señalaron que la brigada busca acercar servicios integrales a las colonias con mayor necesidad. La actividad forma parte de las acciones de apoyo que las iglesias cristianas de San Antonio Texas realizaron en coordinación con personal médico para beneficiar a las familias de Sabinas.