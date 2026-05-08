Aumento de ventas en Sabinas por Día de las Madres

SABINAS, COAH.- El comerciante de Sabinas, Coahuila, Edgar Ortiz Duque, confirmó que previo al Día de las Madres las ventas de sus productos aumentaron hasta en un 50 %, al igual que las del resto de sus compañeros de oficio. Señaló que su negocio ya estaba preparado para atender a las clientas que acudieran a buscar un obsequio para celebrar a sus madres.

Ortiz Duque indicó que el local se ubicaba frente a la Presidencia Municipal y que esperaba a las compradoras con mercancía lista para que nadie se quedara sin dar un detalle de afecto. Explicó que el Día de las Madres era una fecha fuerte para el comercio local y que la respuesta de la gente lo confirmaba.

El comerciante detalló que las personas estaban acudiendo y que sus ventas se estaban incrementando. Dijo que la mayoría de los clientes buscaba alguna manera de demostrar su cariño a las madres con un obsequio o detalle. Añadió que, según su experiencia, en estos días siempre se registraba un repunte en la actividad comercial.

Mencionó que su especialidad era la ropa de dama, aunque también ofrecía calzado, bolsas y diferentes artículos. Agregó que contaba con flores para quienes deseaban llevar un presente a las madres que ya fallecieron. Afirmó que mantenían variedad de productos y que buscaban tener lo que la gente solicitaba.

Finalmente, Edgar Ortiz Duque aseguró que esperaba ventas mayores a las del año pasado. Reiteró que las ventas siempre se incrementaban en estas fechas y sostuvo que su equipo continuaba trabajando para atender la demanda que generaba la celebración del Día de las Madres en Sabinas.