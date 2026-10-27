Aumento de feminicidios en Coahuila: 13 en lo que va del año

Coahuila acumula 13 feminicidios en lo que va del 2026, cifra que supera los 9 registrados durante todo el año pasado, marcando un alza en la incidencia de estos casos, así lo externó la Secretaría de las Mujeres, quien dijo que los crímenes están relacionados con la violencia ejercida por parejas, esposos o exparejas de las víctimas.

Tras el feminicidio registrado la semana pasada en la región Centro, la funcionaria llamó a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia a solicitar apoyo y denunciar para evitar que las agresiones escalen hasta consecuencias mortales.

Mayra Lucyla Valdés indicó que la cifra ha ido fluctuando, durante el 2024 registraron 20 feminicidios en el estado, mientras que en 2025 fueron 9, una reducción significativa, pero este año se ha tenido un aumento.

Señaló que el objetivo es tener cero casos, por lo que se está trabajando en coordinación con otras instituciones para poder atender los casos de violencia y prevenir que lleguen a estos niveles.

Advirtió que, aunque Coahuila ocupa el primer lugar nacional en percepción de seguridad, la violencia contra las mujeres persiste dentro de los hogares.

Los feminicidios mencionados corresponden a casos en los que los presuntos agresores eran parejas, esposos o exparejas de las víctimas.

Informó que la atención a mujeres que acuden por primera vez también aumentó cerca de un 5 por ciento, incremento que atribuyó a la apertura de más espacios de atención, al pasar de 19 a 29 Centros Libres de Violencia en el estado, lo que permite recibir un mayor número de denuncias y atender más casos.

Asimismo, se está poniendo especial atención en la clasificación de los casos de acuerdo a su nivel de riesgo, para reforzar las medidas de protección cuando existe un riesgo, como amenazas de muerte o el agresor cuenta con un arma.

También pidió a las víctimas no retirar sus denuncias, a fin de facilitar la persecución de los delitos.