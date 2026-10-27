Gobernador Manolo Jiménez exige fortalecer el INE tras renuncia de Guadalupe Taddei

Un Instituto Nacional Electoral débil pone en duda la certeza de los procesos electorales y genera riesgos para la democracia del país, así lo advirtió el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien exigió fortalecer al organismo más allá de la renuncia de su presidenta, tras los señalamientos en su contra.

El mandatario estatal calificó como delicada la situación del instituto, luego de la salida de Guadalupe Taddei, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos y posibles conflictos de interés.

Dijo que México necesita instituciones sólidas, encabezadas por personas con experiencia y capacidad para garantizar su funcionamiento. "Es muy lamentable y muy riesgoso para la democracia del país tener un instituto electoral débil y endeble".

Consideró que la renuncia de la presidenta del INE no resuelve por sí misma el problema, pues también se requiere atender los aspectos jurídicos, administrativos y de rendición de cuentas, además de garantizar la fortaleza de la institución.

Señaló que las y los legisladores tienen una responsabilidad fundamental para asegurar que el organismo sea sólido, confiable e imparcial, y ofrezca garantías a los ciudadanos sobre la organización de las elecciones.

Advirtió que la debilidad institucional también genera incertidumbre económica, que afecta la confianza de los inversionistas, lo cual genera un entorno desfavorable para el desarrollo del país.

El gobernador insistió en que el INE debe mantener su carácter ciudadano y permanecer ajeno a los intereses del gobierno federal y de los partidos políticos, especialmente en la designación de quien lo presida.

Afirmó que históricamente han existido figuras sólidas al frente del organismo electoral y consideró que los problemas actuales evidencian la urgencia de fortalecer las instituciones en México.