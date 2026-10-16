Aumenta el flujo de migrantes en Monclova durante diciembre

El flujo de migrantes por Monclova podría aumentar durante noviembre y diciembre, debido a que muchos buscan acercarse a la frontera con Estados Unidos para encontrar una oportunidad de cruzar y reunirse con sus familias durante las fiestas de fin de año.

El padre Paulo Sánchez Valencia informó que en octubre comenzó a registrarse un ligero incremento en la llegada de personas migrantes y estimó que en los próximos dos meses podrían comenzar a arribar grupos de más de 10 personas, cuando actualmente reciben entre dos y cuatro por día.

Explicó que algunos migrantes llegan motivados por la información que reciben de otras personas, quienes les comentan que durante diciembre podrían tener mayores posibilidades de cruzar la frontera.

La mayoría de quienes llegan al refugio son jóvenes de entre 17 y 23 años, aunque también hay personas de hasta 27 o 30 años. Principalmente provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador.

El sacerdote señaló que, a diferencia de años anteriores, actualmente es menos frecuente que viajen familias con niñas y niños, pues el flujo está integrado principalmente por hombres jóvenes.

Indicó que, en años pasados, los grupos podían superar las 500 personas, mientras que actualmente el movimiento migratorio representa entre 5 y 10 % de los flujos que atendían habitualmente, de acuerdo con su estimación.

Sánchez Valencia atribuyó el comportamiento migratorio a diversos factores, entre ellos las condiciones y políticas de Estados Unidos y México, así como las medidas aplicadas en materia migratoria.