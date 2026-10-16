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Coahuila

Carlos Villarreal da inicio a la Colecta Nacional Alimenta 2026 en Monclova

La Colecta Nacional Alimenta 2026 busca reunir apoyos alimentarios para familias en Monclova y la Región Centro.

Por Staff / La Voz - 16 octubre, 2026 - 08:35 p.m.
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      En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el alcalde Carlos Villarreal dio el banderazo de inicio de la Colecta Nacional Alimenta 2026 en Monclova y la Región Centro, acompañado por Rolando Villarreal, presidente del Consejo Directivo de Cáritas Región Siderúrgica, así como por funcionarios municipales y estatales y representantes de empresas participantes.

      La colecta busca sumar la participación de distintos sectores de la sociedad para reunir apoyos alimentarios y contribuir a que más familias tengan acceso a alimentos básicos y nutritivos. Para ello, se promueve la colaboración con empresas y comunidades escolares de nivel básico y medio superior.

      Carlos Villarreal destacó que la suma de esfuerzos entre gobiernos, organizaciones sociales, iniciativa privada y ciudadanía permite ampliar el alcance de las acciones de apoyo a las familias de la región.

      "Cuando trabajamos en equipo, podemos llegar a más personas y generar mejores resultados. Esta colecta demuestra la solidaridad de nuestra gente y nos recuerda la importancia de seguir sumando esfuerzos para que más familias tengan acceso a una alimentación digna", señaló el alcalde.

      El presidente municipal reconoció la labor de Cáritas Región Siderúrgica y de quienes se suman a esta iniciativa, e hizo un llamado a la ciudadanía y al sector empresarial a participar en la colecta.

      Asimismo, destacó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el gobierno municipal mantiene la disposición de colaborar con organizaciones e instituciones para impulsar acciones solidarias que respondan a las necesidades de las familias de Monclova y la Región Centro.

      Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobierno del estado, Cáritas Región Siderúrgica, la iniciativa privada y la ciudadanía para respaldar iniciativas que contribuyan a la alimentación de las familias y fortalezcan la colaboración comunitaria.

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