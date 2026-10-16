Carlos Villarreal da inicio a la Colecta Nacional Alimenta 2026 en Monclova

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el alcalde Carlos Villarreal dio el banderazo de inicio de la Colecta Nacional Alimenta 2026 en Monclova y la Región Centro, acompañado por Rolando Villarreal, presidente del Consejo Directivo de Cáritas Región Siderúrgica, así como por funcionarios municipales y estatales y representantes de empresas participantes.

La colecta busca sumar la participación de distintos sectores de la sociedad para reunir apoyos alimentarios y contribuir a que más familias tengan acceso a alimentos básicos y nutritivos. Para ello, se promueve la colaboración con empresas y comunidades escolares de nivel básico y medio superior.

Carlos Villarreal destacó que la suma de esfuerzos entre gobiernos, organizaciones sociales, iniciativa privada y ciudadanía permite ampliar el alcance de las acciones de apoyo a las familias de la región.

"Cuando trabajamos en equipo, podemos llegar a más personas y generar mejores resultados. Esta colecta demuestra la solidaridad de nuestra gente y nos recuerda la importancia de seguir sumando esfuerzos para que más familias tengan acceso a una alimentación digna", señaló el alcalde.

El presidente municipal reconoció la labor de Cáritas Región Siderúrgica y de quienes se suman a esta iniciativa, e hizo un llamado a la ciudadanía y al sector empresarial a participar en la colecta.

Asimismo, destacó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el gobierno municipal mantiene la disposición de colaborar con organizaciones e instituciones para impulsar acciones solidarias que respondan a las necesidades de las familias de Monclova y la Región Centro.

Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el gobierno del estado, Cáritas Región Siderúrgica, la iniciativa privada y la ciudadanía para respaldar iniciativas que contribuyan a la alimentación de las familias y fortalezcan la colaboración comunitaria.