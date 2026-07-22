DIF alerta: Aumento de peso en niños durante vacaciones

Hasta cinco kilos podrían aumentar los niños durante el periodo vacacional debido al sedentarismo y al mayor consumo de alimentos con alto contenido calórico, advirtió la nutrióloga del DIF, quien exhortó a las familias a mantener hábitos saludables durante el receso escolar.

Brianda Rodríguez explicó que, al permanecer más tiempo en casa, muchos menores reducen la actividad física y sustituyen los juegos al aire libre por el uso de tabletas, teléfonos celulares, videojuegos y redes sociales, mientras incrementan el consumo de refrescos, frituras, comida rápida y otros productos industrializados. "Va de la mano la alimentación con el sedentarismo, muchas familias toman las vacaciones como un permiso para romper los hábitos alimenticios, cuando deben mantenerse horarios y una alimentación equilibrada".

El problema no se limita al consumo de comida chatarra, sino a que ese exceso de calorías no se compensa con actividad física, situación que favorece el aumento de peso. Indicó que, dependiendo de los hábitos familiares, un menor puede subir hasta cinco kilos o más en vacaciones, especialmente cuando los padres trabajan y los niños permanecen mucho tiempo sin supervisión, con la facilidad para adquirir alimentos ultraprocesados o comida rápida.

Mencionó que permitir un antojo de forma ocasional no representa un riesgo, siempre que forme parte de una alimentación balanceada y no se convierta en una práctica diaria. Como alternativa, recomendó recuperar el patrón tradicional de alimentación mexicana conocido como la dieta de la milpa, basado en alimentos frescos y de temporada, como maíz nixtamalizado, chile, verduras, legumbres y preparaciones caseras, entre ellas caldos y sopas. Consideró que este modelo de alimentación resulta más saludable que recurrir a pizzas, hamburguesas y otros productos industrializados por comodidad o falta de tiempo.

Alertó que el sobrepeso infantil está propiciando la aparición de enfermedades metabólicas que antes eran poco frecuentes en menores, como la resistencia a la insulina. Debido a esto recomendó mantener horarios de comida, consumir frutas y verduras como colaciones, limitar el consumo de bebidas azucaradas e incentivar las actividades físicas para prevenir el sobrepeso y disminuir el riesgo de enfermedades metabólicas.