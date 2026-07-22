Tarjeta La Mera Mera y nuevos precios de minisplit en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- El programa MEJORA Coahuila anunciará durante el mes de agosto los nuevos precios para la venta de minisplit, los cuales serán más accesibles para las familias del municipio, informó el coordinador municipal, Jesús Guerrero García.

El funcionario señaló que esta estrategia busca facilitar el acceso a equipos de aire acondicionado a un menor costo, como parte de las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de bienestar de la población.

Guerrero García indicó que los detalles sobre los nuevos precios serán dados a conocer oficialmente durante agosto, una vez que concluya el proceso correspondiente.

Asimismo, informó que también se pondrá en marcha la Tarjeta La Mera Mera, programa mediante el cual se benefician actualmente 3 mil familias de Múzquiz.

Explicó que esta tarjeta permitirá a los beneficiarios acceder a diversos apoyos contemplados dentro de las acciones que impulsa MEJORA Coahuila en el municipio.

El coordinador municipal reiteró que el objetivo es fortalecer la economía de las familias mediante programas sociales que contribuyan a mejorar su calidad de vida.